Будинок середини століття в Сан-Дієго зараз продають за мільйон доларів. Власниця вирішила попрощатися з будинком після того, як її чоловік помер на 102-му році життя.

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Не будинок, а справжня капсула часу

"Будинок був гордістю та радістю для власників, які його побудували. Це просто ковток свіжого повітря – знайти те, що так добре збереглося", – каже агент з продажу. За його словами, житло вже очікує на огляд, адже надійшло аж 16 пропозицій.

У будинку площею 70 квадратних метрів є лише одна спальня та одна ванна кімната. Житло описують як "компактну скляну будівлю зі стовпів і балок, що стоїть над крутим схилом пагорба".

Дизайн інтер'єру в характерних ретротонах / Фото Hari Prastyo

Той факт, що будинок не оновлювали, і що він ідеально зберігся, робить його дуже привабливим для поціновувачів стилю ретро. Житло навіть має свою назву – Custom Compact. Фото будинку друкували в журналах, за що він отримав кілька нагород у галузі дизайну.

"Усі, хто сюди приходив, кажуть, що почуваються так, наче ходять музеєм", – додав агент з продажу. Потенційним покупцям подобається розглядати меблі та аксесуари. До слова, деякі речі власниця залишить новим господарям, але дещо продасть на аукціоні.