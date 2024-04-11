Кілька коробок з Amazon і телевізор у кутку вітальні – єдині предмети, які в цьому будинку нагадують про сучасність. Усе інше не змінювали ще з 70-х років, і це насправді вражає.

Зверніть увагу З урахуванням нових вимог: у Львові збудують школу з укриттям, басейном та просторими класами

Будинок, який переносить у минуле

Тут є все: від візерункових килимів і данських меблів середини минулого століття до набору пам'ятних речей з відомого серіалу "Доктор Хто". Прогулянка кімнатами цього будинку схожа на подорож на 50 років назад у часі. Здається, наче тут ніхто не жив з 1970-х років.

На фото видно старомодні килими та принтовані шпалери, а ванна кімната оздоблена плиткою із зеленим візерунком. Спальня виглядає як притулок для шанувальників наукової фантастики з постерами популярного шоу BBC.

Вітальня з інтер'єром 70-х років / Фото Rightmove

Агенти з нерухомості описують житло як "значний приватний будинок із п'ятьма спальнями та робочим кабінетом, розташований у трохи підвищеному місці на околиці Глан Конві. Всередині ще є передпокій, вітальня-їдальня, кухня і ванна кімната".

Помешкання розташоване в популярному житловому районі, на березі річки Конві. Вартість унікального будинку становить 260 тисяч фунтів.