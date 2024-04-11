Несколько коробок с Amazon и телевизор в углу гостиной – единственные предметы, которые в этом доме напоминают о современности. Все остальное не меняли еще с 70-х годов, и это на самом деле впечатляет.

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Дом, который переносит в прошлое

Здесь есть все: от узорчатых ковров и датской мебели середины прошлого века до набора памятных вещей из известного сериала "Доктор Кто". Прогулка по комнатам этого дома похожа на путешествие на 50 лет назад во времени. Кажется, будто здесь никто не жил с 1970-х годов.

На фото видно старомодные ковры и принтованные обои, а ванная комната отделана плиткой с зеленым узором. Спальня выглядит как убежище для поклонников научной фантастики с постерами популярного шоу BBC.

Гостиная с интерьером 70-х годов / Фото Rightmove

Агенты по недвижимости описывают жилье как "значительный частный дом с пятью спальнями и рабочим кабинетом, расположен в немного возвышенном месте на окраине Глан Конви. Внутри еще есть прихожая, гостиная-столовая, кухня и ванная комната".

Помещение расположено в популярном жилом районе, на берегу реки Конви. Стоимость уникального дома составляет 260 тысяч фунтов.