У Торонто продають будинок, де жила Меган Маркл: який він усередині

Будинок у Торонто, який орендувала Меган Маркл, продають за 1,9 мільйона доларів. Там вона тимчасово жила, коли знімалася в серіалі "Форс-мажори".

Меган Маркл жила у будинку відомої стилістки у 2016 році. Саме тоді вона почала зустрічатися з принцом Гаррі.

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У якому будинку жила Меган Маркл

Будинок розташований у місці, "яке люблять сім'ї, науковці та знаменитості", у безпосередній близькості від "чудових шкіл", п'яти супермаркетів і льодового катка", зазначено в оголошенні.

Нерухомість нещодавно відремонтували, "вона має елегантне високоякісне оздоблення". Вхідні двері одразу привертають увагу, адже пофарбовані в синій колір "Тіффані".

Усередині будинку є велика і світла кухня з технікою і меблями, три спальні, дві ванні кімнати "в стилі спа" та відремонтований підвал, а зовні – ґанок і тераса.

Вишуканий біло-сірий інтер'єр / Фото Unique Vtour

Тут Меган жила зі своїми собаками Богартом і Гаєм, тому на подвір'ї облаштовано вольєр та ігровий майданчик із пісочницею. Відомо, що сюди двічі на місяць приїжджав принц Гаррі. Про це він згадує у своїх мемуарах "Запасний".

Мег була рада показати мені своє життя, своїх собак, свій маленький будинок, який вона обожнювала,

– писав герцог Сассекський.

Маркл покинула цей будинок у 2017 році, переїхавши в Лондон слідом за принцом Гаррі. Зараз подружжя живе в маєтку в тосканському стилі в Монтесіто, Каліфорнія. Там є аж сім спалень, 13 ванних кімнат, кінотеатр, тренажерний зал і басейн.