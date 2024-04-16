Медді та її чоловік Дональд кажуть, що "привид мами, яка померла" розлютився через те, що вони захотіли продати її будинок заради прибутку. Вони зафіксували "паранормальне" на фото.

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На фото видно "чорні маси"

Під час ремонту Дональд робив знімки, і згодом Менді вирішила переглянути їх. Вона була шокована, коли побачила чорні маси, які наче переслідують подружжя на знімках. Незрозуміле явище з'являється на підлозі в головній спальні, а також на стелі вітальні та на стіні іншої спальні.

52-річна жінка каже, що відчула погану енергію ще до того, як побачила фото. Вона впевнена, що зафіксувала з чоловіком щось "паранормальне".



"Містичне явище" / Фото Kennedy News & Media

Жінка вважає, що це мешканка-привид, який роздратувався, бо сім'я купила будинок за 30 тисяч доларів з наміром зробити ремонт і продати його дорожче. Менді відкидає твердження про те, що це помилка телефону, бо на інших фото такого немає.

"Той, що виходив із підлоги, був настільки темним, що я одразу зрозуміла: це паранормальне явище. Щойно я переступила поріг цього будинку, в мене з'явилося нехороше передчуття. Я відчула, що там погана енергетика", – розповіла американка.

Вона вирішила опублікувати фото в соцмережах. Багато користувачів зізналися, що теж відчувають "паніку", коли дивляться на знімки.