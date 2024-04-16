Мэдди и ее муж Дональд говорят, что "призрак мамы, которая умерла" разозлился из-за того, что они захотели продать ее дом ради прибыли. Они зафиксировали "паранормальное" на фото.

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На фото видно "черные массы"

Во время ремонта Дональд делал снимки, и впоследствии Мэнди решила пересмотреть их. Она была шокирована, когда увидела черные массы, которые как будто преследуют супругов на снимках. Непонятное явление появляется на полу в главной спальне, а также на потолке гостиной и на стене другой спальни.

52-летняя женщина говорит, что почувствовала плохую энергию еще до того, как увидела фото. Она уверена, что зафиксировала с мужем что-то "паранормальное".



"Мистическое явление" / Фото Kennedy News & Media

Женщина считает, что это житель-призрак, который разозлился, потому что семья купила дом за 30 тысяч долларов с намерением сделать ремонт и продать его дороже. Мэнди отвергает утверждение о том, что это ошибка телефона, потому что на других фото такого нет.

"Тот, что выходил из пола, был настолько темным, что я сразу поняла: это паранормальное явление. Как только я переступила порог этого дома, у меня появилось нехорошее предчувствие. Я почувствовала, что там плохая энергетика", – рассказала американка.

Она решила опубликовать фото в соцсетях. Многие пользователи признались, что тоже чувствуют "панику", когда смотрят на снимки.