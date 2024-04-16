Будинок з привидом: подружжя продає житло, де відбувається справжня містика

Подружня пара з Медісона, що в Північній Кароліні, запевняє, що в їхньому будинку коїться щось містичне. Усе почалось тоді, коли чоловік з дружиною вирішили продати житло.

Медді та її чоловік Дональд кажуть, що "привид мами, яка померла" розлютився через те, що вони захотіли продати її будинок заради прибутку. Вони зафіксували "паранормальне" на фото.

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На фото видно "чорні маси"

Під час ремонту Дональд робив знімки, і згодом Менді вирішила переглянути їх. Вона була шокована, коли побачила чорні маси, які наче переслідують подружжя на знімках. Незрозуміле явище з'являється на підлозі в головній спальні, а також на стелі вітальні та на стіні іншої спальні.

52-річна жінка каже, що відчула погану енергію ще до того, як побачила фото. Вона впевнена, що зафіксувала з чоловіком щось "паранормальне".



"Містичне явище" / Фото Kennedy News & Media

Жінка вважає, що це мешканка-привид, який роздратувався, бо сім'я купила будинок за 30 тисяч доларів з наміром зробити ремонт і продати його дорожче. Менді відкидає твердження про те, що це помилка телефону, бо на інших фото такого немає.

"Той, що виходив із підлоги, був настільки темним, що я одразу зрозуміла: це паранормальне явище. Щойно я переступила поріг цього будинку, в мене з'явилося нехороше передчуття. Я відчула, що там погана енергетика", – розповіла американка.

Вона вирішила опублікувати фото в соцмережах. Багато користувачів зізналися, що теж відчувають "паніку", коли дивляться на знімки.