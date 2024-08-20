У цьому будинку в Каліфорнії знімали більшу частину моторошного "Полтергейста". Його вартість становить 1,2 мільйона доларів.

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Будинок, де знімали фільм жахів "Полтергейст"

Це чарівне житло, яке слугувало сімейним будинком Фрілінгів, вміщує чотири спальні та дві ванні кімнати. Агенти з нерухомості жартують, що він "чистий від привидів", тож хвилюватися не слід.

Сцена з фільму, яку знімали на кухні / Фото Warner Bros

У будинку 1979 році площею 220 квадратів також є простора вітальня з великими вікнами, офіційна їдальня, сімейна кімната, кабінет і "сумнозвісна" кухня, яку зберегли в первісному вигляді.

Чотири спальні розташовані нагорі. Надворі також є великий гараж на три авто, що пропонує багато місця для зберігання.

Інтер'єр майже не оновлювали / Фото CRMLS

Серед додаткових зручностей – басейн і спа, а також місце для добудови відпочинкового або гостьового будиночка.