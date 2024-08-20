В этом доме в Калифорнии снимали большую часть жуткого "Полтергейста". Его стоимость составляет 1,2 миллиона долларов.

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Дом, где снимали фильм ужасов "Полтергейст"

Это волшебное жилье, которое служило семейным домом Фрилингов, вмещает четыре спальни и две ванные комнаты. Агенты по недвижимости шутят, что он "чист от привидений", поэтому волноваться не следует.

Сцена из фильма, которую снимали на кухне / Фото Warner Bros

В доме 1979 году площадью 220 квадратов также есть просторная гостиная с большими окнами, официальная столовая, семейная комната, кабинет и "печально известная" кухня, которую сохранили в первоначальном виде.

Четыре спальни расположены наверху. Во дворе также есть большой гараж на три авто, предлагающий много места для хранения.

Интерьер почти не обновляли / Фото CRMLS

Среди дополнительных удобств – бассейн и спа, а также место для достройки домика для отдыха или гостевого домика.