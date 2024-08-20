В этом доме в Калифорнии снимали большую часть жуткого "Полтергейста". Его стоимость составляет 1,2 миллиона долларов.

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Дом, где снимали фильм ужасов "Полтергейст"

Это волшебное жилье, которое служило семейным домом Фрилингов, вмещает четыре спальни и две ванные комнаты. Агенты по недвижимости шутят, что он "чист от привидений", поэтому волноваться не следует.

Недвижимость Дом, где снимали фильм ужасов Полтергейст где снимали фильм ужасов ПолтергейстСцена из фильма, которую снимали на кухне / Фото Warner Bros

В доме 1979 году площадью 220 квадратов также есть просторная гостиная с большими окнами, официальная столовая, семейная комната, кабинет и "печально известная" кухня, которую сохранили в первоначальном виде.

Четыре спальни расположены наверху. Во дворе также есть большой гараж на три авто, предлагающий много места для хранения.

Интерьер почти не обновляли / Фото CRMLS

Среди дополнительных удобств – бассейн и спа, а также место для достройки домика для отдыха или гостевого домика.