За 3 роки на ринку, всі будинки, виставлені на продаж за мінімальною ціною, досі не куплені. Тож місцева рада зараз готується скасувати цю схему.

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Будинок за 1 франк: що пропонувала Швейцарія

Віддалений від традиційних туристичних місць та гірськолижних курортів у Швейцарії, муніципалітет Гамбароньо почав сильно занепадати. Щоб відродити локацію, місцева влада вирішила перепродати тамтешню нерухомість за 1 франк.

Покупці, які б погодилися придбати нерухомість за символічною ціною, були змушені робити ремонт. Крім того, важливою умовою була інтеграція у місцеве життя – вивчення мови та історії, відкриття власного бізнесу та робота над розвитком регіону.

Що пішло не так

Як пишуть місцеві ЗМІ, запропоновані будинки у кантоні Тичино віддалені від населених пунктів, крім того, вони не під'єднані до мереж електро- та водопостачання. Місцевий політик П'єрлуїджі Веріні сказав, що саме відсутність комунальних послуг зробила дешеву швейцарську нерухомість неліквідною.

Враховуючи суттєвий обсяг робіт, а також суму, яка необхідна для проведення комунікації, зрозуміло, чому муніципалітет не зміг реалізувати свій задум.

До труднощів додається той факт, що отримати дозвіл на реконструкцію сільського будинку досі надзвичайно складно. Частина будинків вже не підлягає ремонту та потребує повної реставрації, при цьому місцева влада не дозволяє зносити фасади.

Ряд інвесторів, які були готові кинути виклик уряду, зіткнулися із непідйомними цінами на послуги юристів.

Враховуючи усі нюанси, наразі ініціативу скасовують, а майбутнє старих будівель залишається невідомим.

Нагадаємо. В Італії, після шаленого успіху ініціативи "Будинки за 1 євро", окремі компанії почали вигадувати нові способи залучення інвесторів у покинуті населені пункти. Однією із таких стала ідея краудфандингу у сферу нерухомості.