Схему запропонувала компанія ITS Lending. Наразі саме вона працює із популяризацією ідеї.

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Як працює нова схема

Компанія знаходить в італійських селах перспективні об'єкти, на які є покупці. Як правило, це будинки, які потребують серйозного ремонту. Інвестори, які реєструються на сайті, можуть зробити внесок на ремонт обраної будівлі. Мінімальна сума платежу – 100 євро, проте можна вкласти і більше.

Коли гроші зібрані, а угода завершена, власник об'єкта розпочинає ремонтні роботи. Зазвичай цей етап триває до року. Потім інвесторам повертається вкладений капітал та виплачується відсоток за ставкою від 6 до 10%.

Таким чином інвестор отримує прибуток, але не стає власником нерухомості.

Бізнес-стратег ITS Lending Фабіо Алегрені зазначив, що головне завдання платформи – не в отриманні доходу, а у відродженні поселень, звідки виїжджає молодь.

Відмінність полягає саме у типі пропонованих угод із нерухомістю. Всі вони пов'язані з об'єктами, розташованими в невеликих селах, які потребують оновлення. Крім того, однією з сильних сторін порталу є відносна безпека для індивідуальних інвесторів: нерухомість, яку потрібно відремонтувати, вже придбана рієлторською компанією,

– наголосив він.

Алегрені розповів, що наразі таким чином завершили 11 проєктів: 5 із них на Сицилії, 2 – в Тоскані та Апулії та по одному – на Сардинії та в Емілії-Романьї.

Нагадаємо, паралельно в Італії функціонує послуга "будинків під ключ". Влада Троїни, Муссомелі, селища Каррега-Лігуре та містечка Латроніко запустили продаж старих об'єктів нерухомості, які, на відміну від будинків за 1 євро, не потребують суттєвих затрат часу на ремонт та відновлення. Середня ціна такої нерухомості – 4 тисячі євро.