На фото видно напівзруйновану стелю, обгорілі стіни й меблі та дуже багато сміття, розкидане на підлозі. Зрозуміло, що в будинку колись була пожежа. Незрозуміло, чи взагалі безпечно заходити всередину.

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Будинок в жахливому стані

В одній із кімнат нагорі стіни повністю покриті чорною сажею. Крізь частину згорілої стелі навіть видно небо. Водночас вітальня виглядає наче сміттєзвалище через величезну купу навісних меблів, розміщених у центрі кімнати. Зверху звисають шпалери, а одна з ванних кімнат суттєво пошкоджена внаслідок вогню.



Кімната, яка згоріла найбільше / Фото Jam Press

Кухня, здається, є найменш пошкодженою кімнатою в будинку. Однак дерев'яні дошки і навіть двері провалилися крізь всередину. На столі є пральний порошок і посуд для приготування їжі, що свідчить про те, що попередні власники займалися своїм звичайним днем, коли сталася трагедія.



Кухня в найкращому стані / Фото Jam Press

Незважаючи на те, що будинок нагадує фільм жахів, його все ще планують продати на аукціоні. Житло може стати чудовим проєктом для реконструкції, але потрібно буде вкласти багато коштів. Згодом будинок може стати джерелом пасивного доходу, адже він розташований у вигідному місці.



Будинок потребує значних вкладень / Фото Jam Press

В оголошенні зазначено: "Помешкання розташоване на вулиці Лейкок у Міддлсборо, у популярному та зручному місці поблизу центру та популярного Альберт-парку. Є також чудове залізничне та автомобільне сполучення, що забезпечує доступ до багатьох навколишніх міст".