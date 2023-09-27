Родзинки житловому простору додає одна дуже цікава кімната – домашній аквакінотеатр. Там є басейн та великий екран, де можна плавати та дивитися свій улюблений фільм чи серіал.

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Неймовірний будинок на березі моря

Особняк на набережній має три поверхи і займає велику частину ділянки площею 588 квадратних метрів. Величезний басейн можна перетворити на відкритий, адже дах там автоматизований. Ним керують за допомогою кнопки або програми на телефоні.

Домашній аквакінотеатр / Фото Realestate

І головна спальня, і кухня відкритого планування мають панорамний краєвид на пляж. Оскільки на другому поверсі немає стіни в передній частині будинку (житловий простір одразу переходить у балкон), можна спостерігати за океанськими хвилями.

Другий поверх без передньої стіни / Фото Realestate

Будинок побудували ще 20 років тому, але він у прекрасному стані через постійні оновлення. Зараз особняк вміщує чотири спальні, але забудовник нерухомості сказав, що можна легко зробити шість, якщо виникне така потреба.

Зона для відпочинку / Фото Realestate

Теперішні власники облаштували в гаражі спортзал. Однак нові господарі можуть переобладнати його назад у гараж, де можуть поміститися п'ять авто.

За словами агентів з нерухомості, цей будинок продають за рекордною ціною передмістя. Адже середня вартість житла в районі Північні пляжі наразі становить близько 4 мільйонів доларів.