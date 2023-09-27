Изюм жилому пространству добавляет одна очень интересная комната – домашний аквакинотеатр. Там есть бассейн и большой экран, где можно плавать и смотреть любимый фильм или сериал.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Невероятный дом на берегу моря

Особняк на набережной имеет три этажа и занимает большую часть участка площадью 588 квадратных метров. Огромный бассейн можно превратить в открытую, ведь крыша там автоматизированная. Он управляется с помощью кнопки или приложения на телефоне.

Домашний аквакинотеатр / Фото Realestate

И главная спальня, и кухня открытой планировки имеют панорамный вид на пляж. Поскольку на втором этаже нет стены в передней части дома (жилищное пространство сразу переходит в балкон), можно наблюдать за океанскими волнами.

Второй этаж без передней стены / Фото Realestate

Дом построили еще 20 лет назад, но он в прекрасном состоянии из-за постоянных обновлений. Сейчас особняк вмещает четыре спальни, но застройщик недвижимости сказал, что можно легко сделать шесть, если возникнет такая необходимость.

Зона отдыха / Фото Realestate

Нынешние владельцы обустроили в гараже спортзал. Однако новые хозяева могут переоборудовать его в гараж, где могут поместиться пять авто.

По словам агентов по недвижимости, это здание продают по рекордной цене пригорода. Ведь средняя стоимость жилья в районе Северные пляжи составляет около 4 миллионов долларов.