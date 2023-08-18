Будинок за 185 мільйонів доларів: як виглядає гігантська власність, де ще ніхто не жив

Мегаособняк у Лос-Анджелесі нещодавно завершили. Тож новесенький будинок на площі майже 3 гектари шукає свого першого власника.

Будинок вражає не лише ціною, а й розмірами. Лише сама житлова площа становить близько 3250 квадратних метрів.

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Мегаособняк за 185 мільйонів доларів

Процес будівництва помпезного будинку тривав п’ять років. Власниця нерухомості піклувалася про все до деталей. За словами агента з лістингу, вона хотіла, щоб все було якнайкраще.

"Увага до деталей вражає. Вона хотіла всього найкращого і була надзвичайно орієнтованою на деталі", – каже агент з лістингу Джойс Рей.

Спочатку власниця планувала жити в будинку, але зрештою вирішила продати його за колосальні 185 мільйонів доларів. Станом на зараз це найдорожчий будинок у Лос-Анджелесі.

"Це, ймовірно, найвища якість будівництва, яку я бачив у житловій архітектурі. Та й кожна річ у цьому будинку має найвищу якість. Навіть тенісний корт розписував вручну художник", – каже Рей.

Величезна нерухомість, яку нещодавно збудували / Фото The MLS

У будинку є багато розкішних деталей, серед яких бронзова інкрустована підлога та мармур з італійської шахти 17-го століття, який використали для каміна.

Головний будинок вміщує вісім спалень. Також є окремий гостьовий будинок і оздоровчий центр, який має ще дві спальні. Вигнутий плавальний басейн завдовжки 53 метри розташований перед головним будинком, а окремий плавальний басейн є частиною оздоровчого центру.

"Тут є чудовий тренажерний зал, салон краси, сауна та масажний кабінет, яких я ніколи раніше не бачив", – додає Рей.

Маєток займає майже 3 гектари, охоплюючи дві ділянки на схилі пагорба, і має власний оливковий гай. Також є два гаражі, які розраховані аж на 40 авто. Для колекціонера авто буде ідеально.