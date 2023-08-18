Дом поражает не только ценой, но и размерами. Только самая жилая площадь составляет около 3250 квадратных метров.

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Мегаособняк за 185 миллионов долларов

Процесс строительства помпезного дома длился пять лет. Владелец недвижимости заботилась обо всем к деталям. По словам агента по листингу, она хотела, чтобы все было лучше.

"Внимание к деталям впечатляет. Она хотела всего лучшего и была чрезвычайно ориентированной на детали", – говорит агент по листингу Джойс Рэй.

Сначала владелица планировала жить в доме, но в конце концов решила продать его за колоссальные 185 миллионов долларов. По состоянию на данный момент это самый дорогой дом в Лос-Анджелесе.

"Это, вероятно, самое высокое качество строительства, которое я видел в жилой архитектуре. Да и каждая вещь в этом доме имеет самое высокое качество. Даже теннисный корт расписывал вручную художник", – говорит Рей.

Большая недвижимость, которую недавно построили / Фото The MLS

В доме много роскошных деталей, среди которых бронзовый инкрустированный пол и мрамор из итальянской шахты 17-го века, который использовали для камина.

Главный дом вмещает восемь спален. Также есть отдельный гостевой дом и оздоровительный центр, который имеет две спальни. Изогнутый бассейн длиной 53 метра расположен перед главным домом, а отдельный плавательный бассейн является частью оздоровительного центра.

"Здесь прекрасный тренажерный зал, салон красоты, сауна и массажный кабинет, которых я никогда раньше не видел", – добавляет Рэй.

Имение занимает почти 3 гектара, охватывая два участка на склоне холма, и имеет собственную оливковую рощу. Также есть два гаража, которые рассчитаны на 40 авто. Для коллекционера авто будет безупречно.