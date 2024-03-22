Постійний страх: як подружня пара купила дорогий будинок, а він виявився непридатним для життя

Подружня пара з Британії майже 20 років живе у постійному страху. Їхній будинок за 487 тисяч доларів, а це близько 19 мільйонів гривень, виявився непридатним для проживання.

Річ у тім, що будинок Валері та Дерек Лаунів періодично затоплює. Хоча під час продажу колишні власники сказали, що це трапляється дуже рідко, мовляв, раз на 100 років.

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Будинок часто затоплює, тому подружжя живе в страху

Надмірна кількість води прибуває до будинку регулярно. Суттєві затоплення ставалися у 2007, 2014, 2020, 2021 роках. Востаннє це було зовсім нещодавно, а саме 4 січня 2023 року після шторму "Хенк".

Власниця Валері Лаун розповіла, що вони з чоловіком "живуть на лезі ножа і бояться кожного дощу". Їхній будинок через непрогнозовані наслідки стихії тепер ще й вважається непридатним для продажу. Окрім того, жінка хвилюється, що за таких умов не зможе залишити житло в спадок для дітей та онуків.



Будинок за майже пів мільйона доларів виявився непридатним / Фото Valerie Lown

Як пригадує жінка, найстрашнішою була повінь 2007 року, коли усередині помешкання назбиралося 0,9 – 1,2 метра води. Тоді вони "втратили все". Важко було також у часи пандемії коронавірусу. Коли сталося чергове затоплення, сім'я могла жити лише в спальні нагорі, бо через карантинні обмеження їм певний час ніхто не міг допомогти.

Подружжя впевнене, що збільшення частоти повеней у їхньому районі пов'язане з новим будівництвом на прилеглих територіях. Валері каже, що вони більше не можуть так жити, тому каже, що потрібно "притягнути до відповідальності урядовців".

На цю історію відреагував один із членів парламенту від консерваторів. Він сказав, що історія цієї сім'ї "дуже сумна", тому уряд має втрутитися, щоб вжити заходів.