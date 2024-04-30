"Розкіш та комфорт": який будинок продають у Львові за 30,5 мільйона гривень

У Сихівському районі Львова продають звичайний будинок, який агенція нерухомості описує як "надзвичайно привабливий" і такий, що "вражає своєю розкішшю та уважністю до деталей". Його вартість становить аж 30,5 мільйона гривень.

Будинок є двоповерховим, а його загальна площа становить 149 квадратних метрів. Точна вартість житла становить 770 тисяч доларів, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на оголошення OLX.

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Будинок продають з ділянкою і садом

На першому поверсі розташована кухня з виходом на терасу, ванна та дві кімнати, а на другому – три спальні та ще одна ванна. Інтер'єр житла не має єдиного стилю, а меблі, очевидно, не оновлювали давно.

Серед переваг – індивідуальне опалення та сучасна система охорони з відеоспостереженням. До вартості входить земельна ділянка площею 7,6 сотки, що є приватизованою. Також новим власникам належатиме сад із молодими фруктовими деревами.

Просторі кімнати, але з громіздкими та старими меблями / Фото OLX

"Цей будинок розташований у найкращому місці елітного району Львова. Поруч є парк "Залізна вода", магазини, супермаркети та дитячий садок. До центру міста всього 15 хвилин їзди автомобілем", – пишуть в оголошенні.

Які ціни на заміську нерухомість у Львові

Середня ціна за квадрат котеджної нерухомості у Львові та області перевищила вартість у Києві та околицях.

Як повідомляє експерт ЛУНу, у Львові квадрат коштує 1150 доларів, а в області – 1000 доларів. У Києві середня вартість становить 1100 доларів за квадрат, а в області – 948 доларів.