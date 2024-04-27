За даними ЛУН, у Києві та області квадратний метр котеджної нерухомості в середньому коштує 950 доларів. На Львівщині ціна трішки вища – 1000 доларів.

Зверніть увагу ОСББ та керуюча компанія: яка між ними різниця та що обрати мешканцям багатоквартирного будинку

Львів випередив Київ за останній рік

Ще рік тому квадратний метр у котеджах столиці коштував 910 доларів, випереджаючи львівські ціни.

Експерт ЛУН Олександр Андросович каже, що у Львові квадрат коштує 1150 доларів, а в області – 1000 доларів. Це перевищує столичні ціни по обох показниках. Адже в Києві середня вартість становить 1100 доларів за квадрат, а в області – 948 доларів.

"Так само як і в житлових комплексах, де середня ціна у Львові вже перевищує середню ціну Києва, так само у котеджних містечках. Причому ще рік тому Київ та Київська область ще була вище за Львів. Зараз усе змінюється – Львів переганяє столицю", – зазначив Андросович.

Актуальні ціни за квадрат у Києві та області

Найдорожчим, як і раніше, є південний схід регіону – Старообухівський. Тут середня ціна за квадратний метр майже 3 тисячі доларів. Найдешевше продаються котеджі на Броварському (641 долар), Одеському (810 доларів) та Бориспільському (850 доларів) напрямках.

У самому Києві ціни в рази менші, ніж в Конча-Заспі, але й будівництво котеджів там досить повільне.