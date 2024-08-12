Житло оцінили в понад 5 мільйонів фунтів, тобто приблизно в 6,3 мільйона доларів. Це найдорожче майно, що коли-небудь вигравали в лотерею у Великій Британії.

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Розкішний будинок за перемогу в лотереї

Пара каже, що дуже щаслива, адже їхній старий будинок цілком міг би поміститися в новій вітальні.

Подружжя може хоч вже переїжджати в новий дім. Парі подарували не лише будинок, а й 250 тисяч фунтів готівкою, щоб там точно нічого не бракувало.



Будинок за понад 6 мільйонів доларів / Фото Omaze

Зрештою, чоловік з дружиною можуть здавати це житло в оренду для отримання додаткового доходу або продати і стати мільйонерами. Та, судячи з усього, вони справді залишать будинок собі.

В одну хвилину ми сиділи вдома і готувалися до чергового п'ятничного вечора, вирішуючи, що їстимемо на вечерю і дивитимемося по телевізорі, а потім, не встигнувши зрозуміти, що відбувається, виграли будинок у Лондоні за 5 мільйонів фунтів стерлінгів, і наше життя змінилося назавжди,

– розповіла британка.

Новий будинок пари має площу 430 метрів квадратних. Центральне місце в ньому займає розкішна вітальня з високими стелями і потрійним склінням.

На першому поверсі також розташовані кухня, простора їдальня, гостьова кімната, підсобне приміщення, гардеробна.



Затишна вітальня / Фото Omaze

На нижньому цокольному поверсі облаштували додаткову вітальню, ігрову кімнату з більярдним столом, домашній бар, тренажерний зал, а також спа з гідромасажною ванною і сауною.

Гілларі переконує, що в реальному житті будинок просто вражає. Фотографії не можуть передати його справжню красу.