Зовні нагадує замок: на ринку з'явився цікавий будинок за привабливу ціну

Замок у Вальгаллі, Південна Кароліна, спонукає до думки, що тут колись жила королівська сім'я. Насправді це звичайний будинок, який вирішили збудувати в схожому стилі.

У кам'яному будинку площею 280 квадратних метрів є вежа, скульптурні горгульї, вхід із воротами з головою лева та навіть меч у камені.

Та головною перевагою цього сучасного замку є скромна ціна: первісну вартість у 550 тисяч доларів знизили до 425 тисяч доларів. це допомогло залучити покупця, тому зараз будинок очікує на продаж.

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Будинок у формі замку

Житло на ділянці площею 3 акри розташоване в густому лісі, де ростуть дуби та сосни, а поруч протікає струмок.



Сонячна кімната з панорамними вікнами / Фото MLS

Замок збудували в 1995 році, але він має напрочуд сучасний інтер'єр. Загалом у домі є три поверхи, план – відкритий. Дім вміщує чотири спальні та дві ванні кімнати з класичною плиткою та хромованими світильниками.

Сучасна ванна кімната / Фото MLS

Екстер'єр замку нещодавно оновили. Тепер в будинку є новий фасад і вікна. Чарівний замок у Вангаллі готовий до нового "короля".



Відкритий план поверху / Фото MLS

Вальгалла розташована в північно-західному регіоні, недалеко від кордону штатів Теннессі та Джорджії. Сам будинок розміщений за 30 хвилин від Університету Клемсона та озера Кеові.