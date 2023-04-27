В каменном доме площадью 280 квадратных метров есть башня, скульптурные горгульи, вход с воротами с головой льва и даже меч в камне.
Но главное преимущество этого современного замка — скромная цена: первоначальную стоимость в 550 тысяч долларов снизили до 425 тысяч долларов. это помогло привлечь покупателя, поэтому сейчас дом ожидает продажи.
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Дом в форме замка
Жилье на участке площадью 3 акра расположено в густом лесу, где растут дубы и сосны, а рядом протекает ручей.
Солнечная комната с панорамными окнами / Фото MLS
Замок построили в 1995 году, но он имеет удивительно современный интерьер. Всего в доме есть три этажа, план – открытый. Дом включает четыре спальни и две ванные комнаты с классической плиткой и хромированными светильниками.
Современная ванная комната / Фото MLS
Экстерьер замка недавно обновили. Теперь в доме есть новый фасад и окна. Очаровательный замок в Вальгалле готов к новому "королю".
Открытый план этажа / Фото MLS
Вальгалла расположена в северо-западном регионе, недалеко от границ штатов Теннесси и Джорджии. Сам дом расположен в 30 минутах от Университета Клемсона и озера Кеови.