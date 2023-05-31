Власниками нерухомості є сім'я Вайлд вже 15 років. Вони продають будинок із житловим автобусом за 2,9 мільйона доларів.

Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя

Творчий підхід до житла

Основний будинок вміщує аж п'ять спалень та дві ванні кімнати. Автобус розташований на задньому дворі. Він був призначений для гостей. Та під час пандемії автобус використовували також власники, як місце для самоізоляції.

Житловий автобус на задньому дворі / Фото Realestate

Одним із власників нерухомості є Саймон Вайлд, художник-абстракціоніст. Саме тому підхід до житла дуже творчий.

Ось так виглядає автобус всередині / Фото Realestate

Нерухомість розміщена на кутовій ділянці площею 600 квадратів. Це унікальний будинок у стилі середини 19 століття, який відображає характер і уяву його власників. У домі збереглося багато оригінальних деталей.

Серед інших особливостей – додаткова гостьова студія зі спальнею і критий простір для розваг.

Вхід у будинок / Фото Realeatate