Собственниками недвижимости является семья Уайлд уже 15 лет. Они продают дом с жилым автобусом за 2,9 миллиона долларов.
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Творческий подход к жилью
Основной дом вмещает пять спален и две ванные комнаты. Автобус находится на заднем дворе. Он был предназначен для гостей. Но во время пандемии автобус использовали также владельцы, как место для самоизоляции.
Жилой автобус на заднем дворе / Фото Realestate
Одним из владельцев недвижимости является Саймон Уайлд, художник-абстракционист. Именно поэтому подход к жилью очень творческий.
Вот так смотрится автобус внутри / Фото Realestate
Недвижимость расположена на угловой области площадью 600 квадратов. Это уникальный дом в стиле середины 19 века, отражающий характер и воображение его владельцев. В доме сохранилось много уникальных деталей.
Среди других особенностей – дополнительная гостевая студия со спальней и крытый простор для развлечений.
Вход в дом / Фото Realeatate