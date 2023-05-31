Собственниками недвижимости является семья Уайлд уже 15 лет. Они продают дом с жилым автобусом за 2,9 миллиона долларов.

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Творческий подход к жилью

Основной дом вмещает пять спален и две ванные комнаты. Автобус находится на заднем дворе. Он был предназначен для гостей. Но во время пандемии автобус использовали также владельцы, как место для самоизоляции.

Жилой автобус на заднем дворе / Фото Realestate

Одним из владельцев недвижимости является Саймон Уайлд, художник-абстракционист. Именно поэтому подход к жилью очень творческий.

Вот так смотрится автобус внутри / Фото Realestate

Недвижимость расположена на угловой области площадью 600 квадратов. Это уникальный дом в стиле середины 19 века, отражающий характер и воображение его владельцев. В доме сохранилось много уникальных деталей.

Среди других особенностей – дополнительная гостевая студия со спальней и крытый простор для развлечений.

Вход в дом / Фото Realeatate