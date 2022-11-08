Які фактори стримують будівельну діяльність в Україні: дані Держстату

Через підвищення вартості будівельних робіт, ціни на житло стрімко підуть вгору. Водночас галузь досі стримує низка факторів, зокрема фінансова нестабільність та низький попит.

Про це йдеться в аналізі Держстату щодо очікування будівельних підприємств стосовно перспектив розвитку їх ділової активності на IV квартал 2022 року.

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Будівельна діяльність в Україні: чого очікувати у IV кварталі 2022 року

У IV кварталі поточного року індикатор ділової впевненості в будівництві трохи підвищився. У порівняні з III кварталом він зріс на 8,7%. Хоча цей показник і досі має від'ємне значення, як інформує Держстату, він закріпився на позначці мінус 60,4%, якщо порівнювати із даними на початку 2022 року.

Також будівельники сподіваються повернутися до того ж рівня обсягу замовлень, що й у III кварталі. Водночас, порівнюючи рівень очікуваних замовлень з довоєнними часами, спостерігається просідання на 80%.



Чого очікувати від ринку нерухомості у IV кварталі 2022 року / Колаж телеграм-каналу "Де в Україні жити добре?"

Трохи активніше відновлюються очікування будівельників щодо кількості працівників галузі. У IV кварталі відтік кадрів прогнозується на рівні мінус 41%. У III кварталі він становив -60%, а в II кварталі – рекордні мінус 75%.

Якщо говорити про ціни, то більшість (понад 50%) опитаних будівельників впевнені в подальшому зростанні цін на свої роботи. Зниження цін прогнозують лише 10% опитаних представників галузі.

А якщо оцінювати найбільш стримуючі будівельну діяльність чинники, то ними будівельники вважають:

фінансові обмеження,

недостатній попит,

погодні умови,

нестачу матеріалів.

Проте лідерство закріпилося за "іншими факторами", що включає й продовження бойових дій на території України.



Фактори, що стримують будівельну діяльність / Скриншот 24 каналу