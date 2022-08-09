Як розповів голова Вижницької громади Олексій Чепіль, два будиночки вже збудували, зараз монтують третій. Фінансують проєкт японські підприємці та благодійники.

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Що є у будинках, які будують на Буковині

Кожен будиночок має площу близько 20 квадратних метрів. Тимчасові помешкання обладнані усім необхідним для життя, зокрема меблями та комунікаціями. Тут є кухня, спальня, душ та вбиральня.



Кожен будиночок має площу близько 20 квадратних метрів / Фото Чернівецька обласна рада

Будиночки екологічні та енергоефективні, опалюються керамічними панелями, що працюють від електрики.

Чепіль розповів, що при наявності попиту, японські благодійники готові проінвестувати у зведення кількох сотень аналогічних помешкань. За його словами, ініціативою цікавляться й інші доброчинці.



Два будиночки вже збудували, зараз монтують третій / Фото Чернівецька обласна рада

Автором проєкту є благодійний фонд Relocation:UA. За будівництво відповідає підприємство-підрядник Simple Dim, що релокувалося у Вижницю із Києва. Його директор Олег Прозоровський запевняє – радий долучитися до такої корисної соціальної ініціативи.

Нині 70% працівників нашої фірми – буковинці, залучаємо місцевих підрядників. Ми юридично оформили своє перебування тут та сплачуватимемо податки до Вижницької громади. Усе тому, що дуже вдячні Буковині, відчуваємо тут підтримку на всіх рівнях,

– сказав Олег Прозоровський.

Олексій Чепіль пояснив, що впродовж двох років вимушені переселенці зможуть жити у будиночках безкоштовно й лише оплачувати комунальні послуги. Опісля ж мають визначитися – чи переїжджати до іншого житла, чи викупити для себе цю оселю.