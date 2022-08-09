Как рассказал председатель Вижницкого общества Алексей Чепиль, два домика уже построили, сейчас монтируют третий. Финансируют проект японские предприниматели и благотворители.

К теме Как получить бесплатное жилье в Украине: список госпрограмм и условия участия

Что есть в домах, которые строят на Буковине

Каждый домик имеет площадь около 20 квадратных метров. Временные помещения оборудованы всем необходимым для жизни, в частности, мебелью и коммуникациями. Здесь есть кухня, спальня, душ и туалет.



Каждый домик имеет площадь около 20 квадратных метров / Фото Черновицкий областной совет

Домики экологичны и энергоэффективны, отапливаются керамическими панелями, работающими от электричества.

Чепиль рассказал, что при наличии спроса японские благотворители готовы проинвестировать в возведение нескольких сотен аналогичных помещений. По его словам, инициативой интересуются и другие благотворители.



Два домика уже построили, сейчас монтируют третий / Фото Черновицкий областной совет

Автором проекта стал благотворительный фонд Relocation:UA. За строительство отвечает предприятие-подрядчик Simple Dim, который релокировался в Вижницу из Киева. Его директор Олег Прозоровский уверяет – рад приобщиться к такой полезной социальной инициативе.

Сейчас 70% работников нашей фирмы – буковинцы, привлекаем местных подрядчиков. Мы юридически оформили свое пребывание здесь и платим налоги в Вижницкую общину. Все потому, что очень благодарны Буковине, чувствуем здесь поддержку на всех уровнях,

– сказал Олег Прозоровский.

Алексей Чепиль объяснил, что в течение двух лет вынужденные переселенцы смогут жить в домиках бесплатно и только оплачивать коммунальные услуги. Потом же должны определиться – переезжать в другое помещение, или выкупить для себя это жилье.