Одним із таких став проєкт з побудови автономних підземних бомбосховищ "Схов", представлений командою харків'ян наприкінці грудня.

Читайте також Квартири з видом на схили Подолу: другу чергу ЖК "Львівська Площа" введено в експлуатацію

Що відомо про проєкт

Як зазначають розробники у соцмережах, цей підземний бункер є безпечним та комфортним. До того ж він повністю автономний.



Бункер заглиблюють на три метри під землю / Фото інстаграм miy.skhov

В основі сховища є надійна металева конструкція, що забезпечує високу технологічність укриття. Сталевий корпус має розміри 7500х2700х3200 міліметри. Металоконструкція має міцне антикорозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.

Елементи бункера виготовляються на фабриці. Саме тут відбувається його комплектування, а також тестування систем життєзабезпечення. Після цього бункер відправляється клієнту та монтується під землею.

Задля простоти транспортування "Схов" складається з двох модулів – основного приміщення та сходів. Модулі з’єднуються між собою в процесі монтажу. Під час останнього бункер заглиблюють на три метри під землю у спеціальний котлован. Далі – відливається міцна захисна бетонна плита. Такий спосіб встановлення може гарантувати найвищий рівень безпеки.



Планування бункеру / Фото інстаграм miy.skhov

Базова комплектація бункера включає ванну кімнату, кухню та спальню для трьох осіб. Бункери підключають до домашньої мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції.

З приводу кожної системи та конструкції були залучені фахові спеціалісти. Загалом процес розробки та проєктування тривав сім місяців. "Схов" витримує пряме влучення артилерійського снаряда 152 міліметри. В якості опції пропонується більше заглиблення бункера та товща захисна плита, що витримує пряме влучання балістичної ракети,

– розповів співзасновник "Схову" Олександр Чирва.

Розробники наголошують, що "Схов" – це зменшена копія звичного домашнього простору, де є все необхідне для тривалого проживання. Приміром, наявність резервуарів з водою дозволяє не залежати від загальної мережі водопостачання впродовж тижня. А енергозберігаюча вентиляція з рекуператором та нагрівачем повітря підтримує комфортну температуру в приміщенні та споживає мінімальну кількість енергії.



Візуалізація кухні / Фото інстаграм miy.skhov



Передпокій / Фото інстаграм miy.skhov



Спальня / Фото інстаграм miy.skhov

Вартість бункера стартує від 2 450 000 гривень. Серед замовників команда схову бачить приватні домогосподарства.