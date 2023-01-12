Одним из таких стал проект по строительству автономных подземных бомбоубежищ "Схов", представленный командой харьковчан в конце декабря.

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Что известно о проекте

Как отмечают разработчики в соцсетях, этот подземный бункер безопасен и комфортен. К тому же он полностью автономен.



Бункер углубляют на три метра под землю / Фото инстаграм miy.skhov

В его основе – надежная металлическая конструкция, обеспечивающая высокую технологичность укрытия. Стальной корпус имеет размеры 7500х2700х3200 миллиметра. Металлоконструкция имеет прочное антикоррозионное покрытие, утепленное минеральной ватой.

Элементы бункера производятся на фабрике. Именно здесь происходит его комплектование, а также тестирование систем жизнеобеспечения. После этого бункер отправляется клиенту и монтируется под землей.

Для простоты транспортировки "Схов" состоит из двух модулей – основного помещения и лестницы. Модули соединяются между собой в процессе монтажа. Во время последнего бункер углубляют на три метра под землю в специальный котлован. Далее – отливается крепкая защитная бетонная плита. Такой способ установки может гарантировать высокий уровень безопасности.



Планировка бункера / Фото инстаграм miy.skhov

Базовая комплектация бункера включает в себя ванную комнату, кухню и спальню для трех человек. Бункеры подключают к домашней сети водоснабжения, канализации, энергосети и оснащают системой вентиляции.

По поводу каждой системы и конструкции были привлечены специалисты. В общем, процесс разработки и проектирования длился семь месяцев. "Схов" выдерживает прямое попадание артиллерийского снаряда 152 миллиметра. В качестве опции предлагается большее углубление бункера и толща защитная плита, выдерживающая прямое попадание баллистической ракеты,

– рассказал соучредитель "Сохрана" Александр Чирва.

Разработчики отмечают, что "Схов" – это уменьшенная копия привычного домашнего пространства, где есть все необходимое для длительного проживания. Например, наличие резервуаров с водой позволяет не зависеть от общей сети водоснабжения в течение недели. А энергосберегающая вентиляция с рекуператором и нагревателем воздуха поддерживает комфортную температуру в помещении и потребляет минимальное количество энергии.



Визуализация кухни / Фото инстаграм miy.skhov



Прихожая / Фото инстаграм miy.skhov



Спальня / Фото инстаграм miy.skhov

Стоимость бункера стартует от 2 450 000 гривен. Среди заказчиков команда хранения видит частные домохозяйства.