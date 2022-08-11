Оренда житла у Литві невисока, так само зустрічаються доступні пропозиції на вторинному ринку житла. Однокімнатну квартиру у Вільнюсі можна знайти за 60 тисяч євро, у Клайпеді – за 45 тисяч. Проте для покупців, які хочуть ввійти на ринок із мінімальною сумою, Литва пропонує варіанти до 4 500 євро, розповідає 24 канал.

До теми Як отримати безкоштовне житло в Україні: список держпрограм та умови участі

Звісно, таке житло далеке від ідеалу. Воно віддалене від мегаполісів та потребує капітального ремонту. З іншого боку – покупці самостійно зможуть облаштувати помешкання, а в вартість входитиме невеликий сад та приємні краєвиди.

Купівля житла у Литві: що варто знати іноземцям

Купівля нерухомості у Литві відносно проста процедура. Іноземні громадяни можуть купувати нерухоме майно без будь-яких обмежень (за винятком купівлі земель сільськогосподарського призначення). При цьому дозвіл від місцевих органів влади не потрібен.

Зверніть увагу! Купівля нерухомості не є підставою для надання посвідки на проживання. Водночас наявність будинку або квартири в країні стане додатковою перевагою, якщо ви все ж захочете оформити відповідний документ.

За законність правочину відповідає нотаріус, на якого лягає повна матеріальна відповідальність за операції з нерухомістю. Житло переходить у повну власність покупця після підписання фінального договору та акта прийому-передачі повної суми.

Квартира у Радвілішкіському районі

Вартість – 4 тисячі євро

Двокімнатна квартира у Радвілішкіському районі / Фото Property under 20k

Наразі двокімнатна квартира площею 44 квадраті метри на другому поверсі невеликого будинку непридатна для проживання. Тут відключені комунальні послуги, а самі приміщення потребують ремонту. Проте після виконання усіх необхідних робіт майбутні мешканці отримають світлу квартиру з дерев'яною підлогою та високими стелями.

Придбати таку нерухомість можна й для здачі оренди. Радвилішкіс радо приймає туристів, які зможуть оселитися в оновленій квартирі на кілька діб.

Квартира у селищі Куцгаліо Литва

Вартість – 4 тисячі євро

Двокімнатна квартира у Біржайському районі / Фото Property under 20k

Як і попередній варіант, 2-кімнатна квартира у литовському селі Куцгаліо потребує капітального ремонту. Загальна площа помешкання – 47,63 квадратних метри. Перевага в тому, що новим власникам не доведеться відновлювати фасад, адже сама будівля у хорошому стані.

До теми Бюджетна нерухомість у Болгарії: 3 варіанти до 4 500 євро

Квартира у Шяуляйському районі

Вартість 4 500 євро

Однокімнатна квартира у селищі Падубусіс / Фото Property under 20k

У селищі Падубусіс пропонують придбати однокімнатну квартиру площею 37 квадратних метрів. Автори оголошення наголошують, що за рік вартість комунальних послуг сягає 15 євро.

Будинок збудований із дерева. З цього ж матеріалу виконані вікна та двері. У вартість також входить подвір'я. Поруч є невелике озеро.