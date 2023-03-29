З усіх приміщень у будинку кухню, мабуть, використовують найбільше. Особливо якщо в ній є місце для відпочинку та сніданку чи обіду. Через це інтер'єр у кухні псується, а кухонна техніка зношується.

Ремонт кухні пов'язаний з великими витратами та потрясіннями, тому люди його часто відкладають на роки. Експерти з дизайну часто мають справу з таким, тому поділилися ідеями, що допоможуть легко, швидко та бюджетно покращити інтер'єр кухні.

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Як оновити кухню з малим бюджетом

Дизайнер інтер'єру з Орегону Анна-Жаель Хотцель каже: "Оновлення вашої кухні – це чудовий спосіб створити свіжий вигляд без витрат на повний ремонт. Проте, перш ніж почати, подумайте, що ви не можете або не хочете змінювати. У такий спосіб ви плануватимете дизайн навколо конкретних предметів і створите відчуття цілісності".

Під час оновлення кухні варто використовувати якісні продукти, бо дешева покупка може виявитися помилковою економією. Якщо ви все ж хочете більше заощадити, стежте за знижками. Купівля вживаних або вінтажних виробів – теж гарна ідея.

Ось деякі з улюблених недорогих ідей модернізації кухонь:

фарбування стін та меблів;

заміна килима або доріжки;

встановлення нового освітлення;

додавання декору та рослин;

заміна кухонної техніки та посуду.

Незалежно від того, чи ви бажаєте внести значні зміни в інтер'єр, чи просто підкоригувати деякі деталі, ці ідеї вам будуть корисні.