Усі п'ять помешкань мають стильний оновлений інтер'єр, попри свою ціну. Вони розташовані в тихих спокійних куточках, але в розвинених містах.
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Вінслов, Арканзас
Ціна: 399 900 доларів
Будинок має площу 170 квадратних метрів і має дві спальні, одна з яких – мансарда. До власності також належать дві великі майстерні, курник та 8 гектарів землі.
Яскравий червоний екстер'єр / Фото Realtor
Елк-Крік, Вірджинія
- Ціна: 425 тисяч доларів
Це чудовий двоповерховий будинок. Нагорі облаштоване гарне житлове помешкання площею 150 "квадратів", що вміщує три спальні та додатковий лофт. На нижньому поверсі є комерційне приміщення, яке зараз використовують як магазин з вивісками і художню галерею. Також у вартість входить ділянка площею пів гектара із садом.
Чудовий будинок, який наразі є "творчим житлом" / Фото Realtor
Фаук, Арканзас
- Ціна: 385 тисяч доларів
Будинок має 280 квадратних метрів житлової площі з двома спальнями, вміщує магазин та офісні приміщення. До вартості входить територія площею понад 5 гектарів.
Яскравий будинок на природі / Фото Future
Фостер, Кентуккі
- Ціна: 350 тисяч доларів
Будинок з двома спальнями площею 68 квадратних метрів з гарною терасою та заднім двором. Також нові власники матимуть кілька господарських будівель та 17 гектарів землі.
Житло з біло-зеленим екстер'єром у чарівному місці / Фото Realtor
Волліс, Техас
- Ціна: 397 тисяч доларів
Це унікальна будівля, в якій поєднали стайню та житлове помешкання. Словом, це справжній фермерський будинок. На першому поверсі є стайня з трьома стійлами для коней, кімната для зберігання або офіс і спальня з ванною кімнатою для сторожа.
Над нею розташоване стильне помешкання з двома спальнями з відкритим плануванням, де також є вітальня, кухня з обідньою зоною і ванні кімнати. Площа землі, яка входить у вартість, – 0,6 гектара.
Справжній фермерський будинок / Фото Realtor