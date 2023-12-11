Усі п'ять помешкань мають стильний оновлений інтер'єр, попри свою ціну. Вони розташовані в тихих спокійних куточках, але в розвинених містах.

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Вінслов, Арканзас

Ціна: 399 900 доларів

Будинок має площу 170 квадратних метрів і має дві спальні, одна з яких – мансарда. До власності також належать дві великі майстерні, курник та 8 гектарів землі.

Яскравий червоний екстер'єр / Фото Realtor

Елк-Крік, Вірджинія

Ціна: 425 тисяч доларів

Це чудовий двоповерховий будинок. Нагорі облаштоване гарне житлове помешкання площею 150 "квадратів", що вміщує три спальні та додатковий лофт. На нижньому поверсі є комерційне приміщення, яке зараз використовують як магазин з вивісками і художню галерею. Також у вартість входить ділянка площею пів гектара із садом.

Чудовий будинок, який наразі є "творчим житлом" / Фото Realtor

Фаук, Арканзас

Ціна: 385 тисяч доларів

Будинок має 280 квадратних метрів житлової площі з двома спальнями, вміщує магазин та офісні приміщення. До вартості входить територія площею понад 5 гектарів.

Яскравий будинок на природі / Фото Future

Фостер, Кентуккі

Ціна: 350 тисяч доларів

Будинок з двома спальнями площею 68 квадратних метрів з гарною терасою та заднім двором. Також нові власники матимуть кілька господарських будівель та 17 гектарів землі.

Житло з біло-зеленим екстер'єром у чарівному місці / Фото Realtor

Волліс, Техас

Ціна: 397 тисяч доларів

Це унікальна будівля, в якій поєднали стайню та житлове помешкання. Словом, це справжній фермерський будинок. На першому поверсі є стайня з трьома стійлами для коней, кімната для зберігання або офіс і спальня з ванною кімнатою для сторожа.

Над нею розташоване стильне помешкання з двома спальнями з відкритим плануванням, де також є вітальня, кухня з обідньою зоною і ванні кімнати. Площа землі, яка входить у вартість, – 0,6 гектара.

Справжній фермерський будинок / Фото Realtor