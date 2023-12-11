Все пять квартир имеют стильный обновленный интерьер, несмотря на свою цену. Они расположены в тихих, спокойных уголках, но в развитых городах.

Обратите внимание Как подтвердить доход при покупке квартиры: советы девелопера

Винслов, Арканзас

Цена: 399 900 долларов

Дом имеет площадь 170 квадратных метров и две спальни, одна из которых – мансарда. К собственности также относятся две большие мастерские, курятник и 8 гектаров земли.

Яркий красный экстерьер / Фото Realtor

Элк-Крик, Вирджиния

Цена: 425 тысяч долларов

Это отличный двухэтажный дом. Наверху обустроена хорошая жилая площадь площадью 150 "квадратов", вмещающая три спальни и дополнительный лофт. На нижнем этаже есть коммерческое помещение, которое сейчас используется как магазин с вывесками и художественная галерея. Также в стоимость входит участок площадью полга с садом.

Прекрасный дом, который сейчас является "творческим жильем" / Фото Realtor

Фаук, Арканзас

Цена: 385 тысяч долларов

Дом имеет 280 квадратных метров жилой площади с двумя спальнями, вмещает магазин и офисные помещения. В стоимость входит территория площадью более 5 гектаров.

Яркий дом на природе / Фото Future

Фостер, Кентукки

Цена: 350 тысяч долларов

Дом с двумя спальнями площадью 68 квадратных метров с хорошей террасой и задним двором. Также новые владельцы будут иметь несколько хозяйственных построек и 17 гектаров земли.

Жилье с бело-зеленым экстерьером в волшебном месте / Фото Realtor

Уоллис, Техас

Цена: 397 тысяч долларов

Это уникальное здание, в котором соединили конюшню и жилое жилье. Словом, это настоящий фермерский дом. На первом этаже есть конюшня с тремя стойлами для лошадей, комната для хранения или офис и спальня с ванной для сторожа.

Над ней расположен стильный дом с двумя спальнями с открытой планировкой, где также есть гостиная, кухня с обеденной зоной и ванные комнаты. Площадь входящей в стоимость земли – 0,6 гектара.

Настоящий фермерский дом / Фото Realtor