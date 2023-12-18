Шале унікальні тим, що в них можна жити цілий рік, відпочивати під час відпустки або здавати в оренду. Загалом ціни на гірські шале дуже високі, але й бюджетні варіанти теж є. Наприклад, один будиночок, розташований за межами Лос-Анджелеса, коштує менш ніж 400 тисяч доларів США.

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Фавнскін, штат Каліфорнія

Ціна: 395 тисяч доларів

Будинок площею 130 квадратних метрів на Північному березі з двома спальнями та двома ванними кімнатами. Неподалік є гірськолижний курорт і чарівне село.

Гірське шале в сільській місцевості / Фото Realtor

Сев'єрвілл, штат Теннессі

Ціна: 595 тисяч доларів

Будинок площею 203 квадратних метрів складається з чотирьох спалень і двох ванних кімнат. Він розташований всього за 30 хвилин їзди від національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс.

Чудовий будиночок в горах / Фото KAAR MLS

Розленд, штат Вірджинія

Ціна: 600 тисяч доларів

Шале розташоване на схилах гірськолижного курорту Вінтергрін. Воно має площу 110 квадратних метрів і вміщує три спальні та дві ванні кімнати.

Затишне шале на природі / Фото Bright MLS

Брасстаун, штат Північна Кароліна

Ціна: 499 950 доларів

Це розкішне гірське житло є частиною закритого району Брастаун-Гайтс. Він здається ізольованим на вершині лісистої гори, але насправді неподалік є лікарні, коледж, магазини і ресторани.

Житло має дві спальні та три ванні кімнати, а також бонусні кімнати та підвал з пральнею.

Гірське шале в приватному місці / Фото Realtor

Від, штат Каліфорнія

Ціна: 428 тисяч доларів

Триповерхове кедрове шале площею 192 квадратних метри з трьома спальнями та чотирма ванними кімнатами.

Бюджетне житло для відпочинку в горах / Фото Realtor