Шале уникальны тем, что в них можно жить круглый год, отдыхать во время отпуска или сдавать в аренду. В общем, цены на горные шале очень высокие, но и бюджетные варианты тоже есть. Например, один домик, расположенный за пределами Лос-Анджелеса, стоит менее 400 тысяч долларов США.

Обратите внимание Как подтвердить доход при покупке квартиры: советы девелопера

Фаунскин, штат Калифорния

Цена: 395 тысяч долларов

Дом площадью 130 квадратных метров на Северном берегу с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Недалеко находятся горнолыжный курорт и очаровательная деревня.

Горное шале в сельской местности / Фото Realtor

Севьервилл, штат Теннесси

Цена: 595 тысяч долларов

Дом площадью 203 квадратных метров состоит из четырех спален и двух ванных комнат. Он расположен всего в 30 минутах езды от национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс.

Прекрасный домик в горах / Фото KAAR MLS

Розленд, Вирджиния

Цена: 600 тысяч долларов

Шале расположено на склонах горнолыжного курорта Винтергрин. Оно имеет площадь 110 квадратных метров и вмещает три спальни и две ванные комнаты.

Уютное шале на природе / Фото Bright MLS

Брасстаун, штат Северная Каролина

Цена: 499 950 долларов

Это роскошное горное жилье является частью закрытого района Брастауна-Гайтса. Он кажется изолированным на вершине лесистой горы, но на самом деле неподалеку есть больницы, колледж, магазины и рестораны.

Жилье имеет две спальни и три ванные комнаты, а также бонусные комнаты и подвал с прачечной.

Горное шале в частном месте / Фото Realtor

Вид, штат Калифорния

Цена: 428 тысяч долларов

Трехэтажное кедровое шале площадью 192 квадратных метра с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами.

Бюджетное жилье для отдыха в горах / Фото Realtor