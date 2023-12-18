Скромна вартість, неймовірні краєвиди: 5 чудових гірських шале, які зараз продають у США
Джерело:Realtor
З наближенням свят затишне гірське шале звучить особливо привабливо. А якщо ще обіцяють неймовірні краєвиди, то багато покупців у США готові купувати або орендувати хоч вже. Ось 5 бюджетних варіантів, які продають за дуже вигідною ціною.
Шале унікальні тим, що в них можна жити цілий рік, відпочивати під час відпустки або здавати в оренду. Загалом ціни на гірські шале дуже високі, але й бюджетні варіанти теж є. Наприклад, один будиночок, розташований за межами Лос-Анджелеса, коштує менш ніж 400 тисяч доларів США.
Зверніть увагу Як підтвердити дохід при купівлі квартири: поради девелопера
Фавнскін, штат Каліфорнія
- Ціна: 395 тисяч доларів
Будинок площею 130 квадратних метрів на Північному березі з двома спальнями та двома ванними кімнатами. Неподалік є гірськолижний курорт і чарівне село.
Сев'єрвілл, штат Теннессі
- Ціна: 595 тисяч доларів
Будинок площею 203 квадратних метрів складається з чотирьох спалень і двох ванних кімнат. Він розташований всього за 30 хвилин їзди від національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс.
Розленд, штат Вірджинія
- Ціна: 600 тисяч доларів
Шале розташоване на схилах гірськолижного курорту Вінтергрін. Воно має площу 110 квадратних метрів і вміщує три спальні та дві ванні кімнати.
Брасстаун, штат Північна Кароліна
- Ціна: 499 950 доларів
Це розкішне гірське житло є частиною закритого району Брастаун-Гайтс. Він здається ізольованим на вершині лісистої гори, але насправді неподалік є лікарні, коледж, магазини і ресторани.
Житло має дві спальні та три ванні кімнати, а також бонусні кімнати та підвал з пральнею.
Від, штат Каліфорнія
- Ціна: 428 тисяч доларів
Триповерхове кедрове шале площею 192 квадратних метри з трьома спальнями та чотирма ванними кімнатами.