Найдешевша місячна оренда в Дніпрі коштує 3000 гривень. Наступний варіант пропонують за 3300 гривень. Далі ціни стартують вже від 4000 тисяч гривень. Дві найдешевші квартири – однокімнатні, повідомляє 24 Канал, посилаючись на інформацію з платформи онлайн-оголошень OLX.

Зверніть увагу Іпотека для українських захисників: що потрібно знати перед оформленням

Найдешевші квартири в Дніпрі

Квартира за найнижчу оренду вартість має площу 22 квадратних метри. Вона розташована на четвертому поверсі 9-поверхового будинку. Локація – район вулиці Байкальської.

Автор оголошення вказує, що в помешканні є лише частина меблів. Однак на фото видно, що спальня пуста, тож не зрозуміло, чи там є хоча б спальне місце.

Спальня і ванна / Фото OLX

Квартира за ціною 3300 гривень на місяць (без комунальних послуг) має площу 30 квадратних метрів. У житлі є найнеобхідніші меблі й техніка.

Автор вказує, що квартиру здають без пральної машинки, а ще там лише електроопалення. Вона розташована на першому поверсі одноповерхового будинку. Квартиру здають без посередника в районі залізничного вокзалу.



Кухня площею 5 "квадратів" / Фото OLX