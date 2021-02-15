Для того щоб змінити інтер'єр, іноді достатньо кількох бюджетних декоративних елементів.

Які предмети допоможуть освіжити інтер'єр, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Переконана, що дрібниці можуть зробити інтер'єр, тому декор є таким важливим для повноцінного візуала інтер'єру,

– зазначила Петайкіна.

Бюджетний декор для дому

Текстиль. Найдоступніший варіант, який допоможе змінити інтер'єр. Наприклад, плед і подушки зможуть прикрасити простий диван, скатертина – стіл, а килим додасть затишку кімнаті.

Метал. Різні відтінки металу допоможуть зробити інтер'єр візуально дорожчим. За словами дизайнерки, наприклад, це можуть бути золоті ніжки у журнального столика, сріблясті ручки для шафки або декор з металевим ефектом.

Металеві елементи прикрасять інтер'єр​ / Фото kvartblog

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Фурнітура.

Відмінний лайфхак – замінити фурнітуру на бюджетних меблях. Наприклад, навіть звичайнісінька шафа може виглядати зовсім інакше з красивими стильними ручками,

– додала Анна Петайкіна.

Фурнітура дозволить інакше поглянути на інтер'єр / Фото design-homes

Квіти. Живі рослини зроблять кімнату цікавішою. Важливо: звертайте увагу не лише на сорт, а й на форму і розмір квітки. Також приділіть пильну увагу кашпо.

Картини. Цей предмет додасть лиску навіть бюджетному інтер'єру. Зверніть увагу, що картина повинна відповідати стилю приміщення.

Картини допоможуть створити особливий настрій у кімнаті / Фото dizajninfo

Антикваріат. Цей варіант, за словами Анни Петайкіної, підійде творчим людям, і може стати родзинкою інтер'єру.