Бюджетний декор, який змінить вашу квартиру: найдоступніші ідеї
Для того щоб змінити інтер'єр, іноді достатньо кількох бюджетних декоративних елементів.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Які предмети допоможуть освіжити інтер'єр, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Переконана, що дрібниці можуть зробити інтер'єр, тому декор є таким важливим для повноцінного візуала інтер'єру,
– зазначила Петайкіна.
Бюджетний декор для дому
Текстиль. Найдоступніший варіант, який допоможе змінити інтер'єр. Наприклад, плед і подушки зможуть прикрасити простий диван, скатертина – стіл, а килим додасть затишку кімнаті.
Метал. Різні відтінки металу допоможуть зробити інтер'єр візуально дорожчим. За словами дизайнерки, наприклад, це можуть бути золоті ніжки у журнального столика, сріблясті ручки для шафки або декор з металевим ефектом.
Металеві елементи прикрасять інтер'єр / Фото kvartblog
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Фурнітура.
Відмінний лайфхак – замінити фурнітуру на бюджетних меблях. Наприклад, навіть звичайнісінька шафа може виглядати зовсім інакше з красивими стильними ручками,
– додала Анна Петайкіна.
Фурнітура дозволить інакше поглянути на інтер'єр / Фото design-homes
Квіти. Живі рослини зроблять кімнату цікавішою. Важливо: звертайте увагу не лише на сорт, а й на форму і розмір квітки. Також приділіть пильну увагу кашпо.
Картини. Цей предмет додасть лиску навіть бюджетному інтер'єру. Зверніть увагу, що картина повинна відповідати стилю приміщення.
Картини допоможуть створити особливий настрій у кімнаті / Фото dizajninfo
Антикваріат. Цей варіант, за словами Анни Петайкіної, підійде творчим людям, і може стати родзинкою інтер'єру.
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