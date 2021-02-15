Для того чтобы изменить интерьер, иногда достаточно нескольких бюджетных декоративных элементов.

Какие предметы помогут освежить интерьер, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Убеждена, что мелочи могут сделать интерьер, поэтому декор так важен для полноценного визуала интерьера,

– отметила Петайкина.

Бюджетный декор для дома

Текстиль. Самый доступный вариант, который поможет изменить интерьер. Например, плед и подушки смогут украсить простой диван, скатерть – стол, а ковер придаст уюта комнате.

Металл. Различные оттенки металла помогут сделать интерьер зрительно дороже. По словам дизайнера, например, это могут быть золотые ножки у журнального столика, серебристые ручки для шкафчика или декор с металлическим эффектом.

Металлические элементы украсят интерьер / Фото kvartblog

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Фурнитура.

Отличный лайфхак – заменить фурнитуру на бюджетной мебели. К примеру, даже самый обычный шкаф может выглядеть совсем иначе с красивыми стильными ручками,

– отметила Анна Петайкина.

Фурнитура позволит иначе взглянуть на интерьер / Фото design-homes

Цветы. Живые растения сделают комнату интереснее. Важно: обращайте внимание не только на сорт, но и на форму и размер цветка. Также уделите пристальное внимание кашно.

Картины. Этот предмет придаст лоска даже бюджетному интерьеру. Обратите внимание, что картина должна соответствовать стилю помещения.

Картины помогут создать особое настроение в комнате / Фото dizajninfo

Антиквариат. Этот вариант, по словам Анны Петайкиной, подойдет творческим людям, и может стать изюминкой интерьера.