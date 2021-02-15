Бюджетный декор, который изменит вашу квартиру: самые доступные идеи
Для того чтобы изменить интерьер, иногда достаточно нескольких бюджетных декоративных элементов.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие предметы помогут освежить интерьер, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Убеждена, что мелочи могут сделать интерьер, поэтому декор так важен для полноценного визуала интерьера,
– отметила Петайкина.
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Текстиль. Самый доступный вариант, который поможет изменить интерьер. Например, плед и подушки смогут украсить простой диван, скатерть – стол, а ковер придаст уюта комнате.
Металл. Различные оттенки металла помогут сделать интерьер зрительно дороже. По словам дизайнера, например, это могут быть золотые ножки у журнального столика, серебристые ручки для шкафчика или декор с металлическим эффектом.
Металлические элементы украсят интерьер / Фото kvartblog
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Фурнитура.
Отличный лайфхак – заменить фурнитуру на бюджетной мебели. К примеру, даже самый обычный шкаф может выглядеть совсем иначе с красивыми стильными ручками,
– отметила Анна Петайкина.
Фурнитура позволит иначе взглянуть на интерьер / Фото design-homes
Цветы. Живые растения сделают комнату интереснее. Важно: обращайте внимание не только на сорт, но и на форму и размер цветка. Также уделите пристальное внимание кашно.
Картины. Этот предмет придаст лоска даже бюджетному интерьеру. Обратите внимание, что картина должна соответствовать стилю помещения.
Картины помогут создать особое настроение в комнате / Фото dizajninfo
Антиквариат. Этот вариант, по словам Анны Петайкиной, подойдет творческим людям, и может стать изюминкой интерьера.
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