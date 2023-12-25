Дизайнери називають такі незначні оновлення "легкими перемогами". Ось приклад трьох таких покращень, які вимагають мінімуму зусиль і витрат.

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Порозкладайте нові подушки та м'які пледи

Не варто недооцінювати силу подушок і пледів, щоб надати інтер'єру нового вигляду. Дизайнери кажуть, що за допомогою таких деталей візуально об'єднують стиль усіх кімнат.

Якщо ви давно не замінювали подушки, то вони вже точно старі й потребують оновлення. У холодну пору на диванах і м'яких кріслах порозкладайте пледи. Така маленька деталь миттєво зробить помешкання затишнішим.

Оксамитові та лляні подушки різних відтінків / Фото Bungalow DK

Повішайте улюблені твори мистецтва

У вас можуть бути меблі з найгарнішим дизайном, виразне покриття підлоги та розкішні люстри, але якщо стіни порожні – інтер'єр буде незавершеним. Це раніше дизайн у мінімалістському стилі був у тренді, але тепер людям набридли обмеження в декорі.

Картини особливо прекрасні в сімейних вітальнях або кухнях-їдальнях. Вони додають розкоші та елегантності. Зараз картини все частіше вішають у ванних кімнатах і тим самим перекреслюють традиційну схему дизайну.

Вітальня з яскравим плакатом і темно-синім диваном / Фото Nick Smith

Замініть старі килими на нові

Килими, як і картини, є витворами мистецтва, але для декорування підлоги. Якщо ви давно не змінювали килими, то час про це подбати. Існує дуже багато різних варіантів, але зараз трендовими знову стають саме вінтажні покриття з принтами.

Світло-сірий коридор з яскравим килимом у вінтажному стилі / Фото Cloth & Kind