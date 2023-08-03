Будинок розташований у Клейфілді, передмісті Брисбена. Він досить великий та буде комфортним для проживання сім'ї.

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Дуже милий будинок у приватному місці

Житлова площа становить 810 квадратних метрів і вміщує п'ять спалень та три ванні. Теперішні власники Сюзанна та Кемерон жили в будинку протягом останніх 22 років і за цей час виховали там трьох дітей.

"У нас багато спогадів. Це був осередок для нашої великої сім’ї. Я з теплотою згадую наш великий гарний басейн, де ми вчили дітей плавати та їхній ігровий майданчик", – розповідає Сюзанна.

Чудова нерухомість, над створенням якої справді плідно попрацювали / Фото Realestate

Агентка з нерухомості, яка відповідає за продаж будинку, сказала, що однією з найбільших переваг власності є велика ділянка землі, на якій розташована нерухомість. Зараз таких пропозицій на ринку мало.

Ще одна перевага - розташування на тихій вулиці. "Люди, які приходили на огляд будинку були вражені, наскільки тихою є Сідней-стріт", – ділиться власниця.

Будинок з'явиться на аукціоні 5 серпня.