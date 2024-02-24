Наче з казки: це усамітнене житло на природі є справді ідеальним місцем для життя

Такі слова, як "магічний" і "чарівний" часто кажуть під час розмови про цей будинок у маленькому містечку Карроллтон, штат Кентуккі. Житло розташоване віддалено від більшості будинків і довкола оточене садами.

Цікавий будинок зі скляною стіною нагадує житло мрії з дитячих казок і оповідань. Дивлячись на атмосферу навколо, виникає враження, що це саме те місце для того, аби жити "довго і щасливо". Вартість будинку – 445 тисяч доларів.

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Чарівний будинок у маленькому містечку

Навіть якби будинок був розташований разом з усіма іншими в містечку, це все одно було б ідеальне місце. У Карроллтоні живе близько 3900 осіб, як у селі.

Житло збудували ще в 1977 році, але з фото стає зрозуміло, що її не один раз оновлювали, бо інтер'єр у дуже гарному стані. Будинок вміщує шість спалень, три ванні кімнати, двоповерхову велику кімнату зі скляною стіною, кухню-їдальню та офіс. Теперішні власники мають свій бізнес з виробництва меблів, тому багато предметів вони виготовили самі.

Затишний інтер'єр / Фото Realtor

Звичайно, найбільше вражає велика кімната зі скляною стіною від підлоги до стелі. Також гарним місцем є відкрита тераса з відпочинковою зоною.

Довкола будинок оточують мальовничі сади, а йти до нього треба через лісову стежку. Словом, атмосфера чарівна, як у казці. Хоча в цій місцевості дуже тихо, головна магістраль розташована недалеко, що дуже зручно.

Лісова стежка, що веде до будинку / Фото Realtor

Агентка з продажу каже, що вже багато людей цікавилися купівлею будинку. Більшість сказали, що хотіли б у ньому жити, але здавати його в оренду на вихідні – теж гарна ідея.