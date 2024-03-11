"Інвестиційна можливість": скільки коштує напівзруйнований будинок, частину якого змила річка

У столиці штату Аляска продають напівзруйнований будинок, який рекламують як "інвестиційну можливість". Він розташований на березі річки, що і стало причиною суттєвого пошкодження.

Якщо подивитися на фото будинку з одного боку, не знаючи його історії, то ніхто не здогадається, що з ним щось не так. Однак протилежну частину житла "забрала" річка. Придбати напівзруйнований будинок у Джуно пропонують аж за 400 тисяч доларів.

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Частину будинку змила річка

Будинок площею 75 квадратів має одну спальну та одну ванну кімнату, а також нижче гараж. Інтер'єр житла досить гарний, а кімнати світлі та просторі. Єдине, що новим власника доведеться купити багато меблів. Та чи погодиться хтось тут жити після такої історії?

Відкрите планування / Фото SEA MLS

Фото, де видно завали будинку, викликало резонанс у соцмережах. Деякі коментатори жартували, мовляв, це "напівквартирний будинок", але інші дивувалися і починали хвилюватися за нових господарів.

Відомо, що частину будинку змило викидом води з річки 5 серпня 2023 року. На той час там жили орендарі, які щойно переїхали на довготривалий термін. Коли все сталося, всередині будинку був лише кіт господарів. Він зник безвісти і з'явився лише через 26 днів.

Частину будинку змило водою / Фото SEA MLS

Місцеві рієлтори кажуть, що рекламувати цей будинок як "інвестиційну можливість" є чесним і правильним рішенням. Якщо її придбає інвестор, то він розчистить завали і засипле ділянку землею так, щоб там було безпечно жити.