Чек-лист: 10 речей у будинку, від яких варто позбутися

Час від часу у кожній квартирі та будинку необхідно проводити не тільки генеральне прибирання, а й чистку речей. Досить часто у нас накопичуються непотрібні предмети, які захаращують житло.

Від яких речей в інтер'єрі слід позбутися – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

Читайте також Планування кухні: який гарнітур вибрати і як його розмістити

Я фанат позбавлятися від непотрібного на регулярній основі, але саме навесні я починаю тотальне розхламлення простору, яке багатьом заважає жити. Я пропоную вам виділити кілька вихідних для того, щоб зайнятися очищенням свого будинку. Це хороший шанс оновити деякі предмети навколо себе і оточити атмосферою, яка надихатиме,

– зазначила Лошакова.

10 речей, від яких потрібно позбутися

1. Старий текстиль. Неповні комплекти постільної білизни, зношені подушки, запрані або порвані пледи – все це зіпсує інтер'єр.

2. Непотрібні меблі. Якщо у будинку є предмети, які не використовуються – позбавляйтеся від них. Це дозволить звільнити простір.

3. Посуд, судочки, банки. Багато хто збирає подібні предмети роками. В результаті їх накопичується дуже багато на кухонних полицях і балконах.

4. Коробки від техніки, газети, журнали – марне захаращення вільного простору, яке псує весь інтер'єр.

5. Одноразовий посуд і пакети. Всі ці предмети абсолютно не потрібні у будинку. Краще придбати гарний посуд і кухонне начиння.

Позбавляйтеся від непотрібних речей, це дозволить підтримувати порядок / Фото archimir

Цікаво Панно в інтер'єрі: що потрібно врахувати при виборі

6. Канцелярія. Час від часу рекомендується переглядати запаси канцелярії. Часто там можна виявити списані ручки або зламані олівці.

7. Іграшки та сувеніри. У багатьох вдома є фігурки і елементи, які вже починають окислюватися. Звичайно ж, подібні елементи не будуть радувати око.

8. Косметика і ліки з простроченим терміном придатності.

9. Старі чеки і квитанції.

10. Проводи, цвяхи та інші будівельні матеріали, які зберігаються про всякий випадок.