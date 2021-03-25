Время от времени в каждой квартире и доме необходимо проводить не только генеральную уборку, но и чистку вещей. Довольно часто у нас накапливаются ненужные предметы, которые захламляют жилье.

От каких вещей в интерьере следует избавиться – рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Я фанат избавляться от ненужного на регулярной основе, но именно весной я начинаю тотальное расхламление пространства, которая многим мешает жить. Я предлагаю вам выделить пару выходных для того, чтобы заняться очищением своего дома. Это хороший шанс обновить некоторые предметы вокруг себя и окружить себя вдохновляющей атмосферой,

– отметила Лошакова.

10 вещей, от которых нужно избавиться

1. Старый текстиль. Неполные комплекты постельного белья, изношенные подушки, застиранные или порванные пледы – все это испортит интерьер.

2. Ненужная мебель. Если в доме есть предметы, которые не используются – избавляйтесь от них. Это позволит освободить пространство.

3. Посуда, судочки, банки. Многие копят подобные предметы годами. В результате их скапливается очень много на кухонных полках и балконах.

4. Коробки от техники, газеты, журналы – бесполезно захламление свободного пространства, которое портит весь интерьер.

5. Одноразовая посуда и пакеты. Все эти предметы абсолютно не нужны в доме. Лучше приобрести красивую посуду и кухонную утварь.

Избавляйтесь от ненужных вещей, это позволит поддерживать порядок / Фото archimir

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6. Канцелярия. Время от времени рекомендуется пересматривать запасы канцелярии. Часто там можно обнаружить исписанные ручки или сломанные карандаши.

7. Игрушки и сувениры. У многих дома есть фигурки и элементы, которые уже начинают окисляться. Конечно же, подобные элементы не будут радовать глаз.

8. Косметика и лекарства с истекшим сроком годности.

9. Старые чеки и квитанции.

10. Провода, гвозди и другие строительные материалы, которые хранятся на всякий случай.