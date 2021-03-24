Для того щоб кухня була максимально функціональною і зручною, необхідно правильно спланувати гарнітур. Кухонні меблі бувають кількох видів.

Якої форми бувають гарнітури і який підійде для своєї кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Розберемо основні принципи створення кухні. Для початку подивіться на план наявного у вашому розпорядженні приміщення – прикиньте, який варіант більш гармонійно впишеться в простір,

– зазначила Пашковська.

Види кухонь

Лінійна – один з найпопулярніших варіантів розташування меблів на кухні.

Лінійна кухня – відмінне рішення для невеликих приміщень / Фото pinterest

Паралельна – планування, коли два ряди меблів знаходяться навпроти один одного. Функціональні зони розміщують по обидва боки від проходу. Важливо: відстань між меблями має бути не меншою, ніж 1,2 метра для зручного користування нижнім рівнем шаф.

Паралельна кухня – зручно і функціонально / Фото design-homes

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П-подібна кухня найчастіше використовується у квартирах більше 100 квадратних метрів.

Мінус: утворення двох внутрішніх кутів. Хоча, з огляду на різноманітність технічних рішень для оптимізації кутових елементів, це не суттєво,

– розповіла дизайнерка інтер'єру.

П-подібна кухня підійде для великих приміщень / Фото roomester

G-подібна . Зустрічається найчастіше в дуже просторих апартаментах. По суті це незамкнений чотирикутник.

. Зустрічається найчастіше в дуже просторих апартаментах. По суті це незамкнений чотирикутник. Г-подібна (кутова) – найпоширеніше планування. Цей варіант підходить для більшості приміщень, тому користується великою популярністю серед власників житла. Г-подібна кухня дозволяє розмістити все необхідне поруч і при цьому не "з'їдає" зайвий простір.

Г-подібна кухня – один з найпопулярніших варіантів / Фото trizio

Подумайте, який тип кухні підійде саме вам. І не забувайте, що планування кухні залежить від можливостей саме вашого простору,

– резюмувала Анна Пашковська.