Шлях до мрії: скільки зарплат потрібно у Німеччині для придбання власного помешкання

Купівля власного житла – мрія кожної людини незалежно від куточка земної кулі. Багато українців через війну опинилися у Німеччині, й тут для втілення цієї мрії потрібно добре попрацювати.

Німеччина – одна з тих країн, яка відкрила свої двері для українців після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року. Якась частина вимушених біженців розглядає можливість залишитися у Німеччині на постійне проживання та придбання власного житла.

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Отримати документи, які дозволять отримати право на постійне проживання, може виглядати доволі складним завданням, а от про придбання власного житла доведеться довго мріяти навіть для тих, хто може похизуватися гарним заробітком.

Скільки треба працювати та скільки заробляти у Німеччині для придбання власного житла

Як показало дослідження, для купівлі квартири площею у 50 квадратних метрів в середньому потрібно зібрати 90 зарплат, на це піде приблизно 7,5 років. У порівнянні з Європою доступність житла в Німеччині є середньою, адже в Данії показник складає 40 зарплат, у Польщі потрібно 80 зарплат, а у Чехії – аж 120.

Житло в Німеччині далеке від дешевого / Фото Pexels

Разом з тим повідомляється, що для придбання помешкання площею у 90 квадратних метрів сім'я в Німеччині повинна заробляти як мінімум 5 тисяч євро до вирахування податків. Що стосується іпотечних кредитів, то зазвичай ставка становить 4,2%.

Скільки коштують квартири у німецьких містах

Останнім часом ціни на житло в Німеччині суттєво зросли. Наприклад, люди із середнім доходом більше не можуть дозволити собі ті квартири та будинки, які ще рік тому були цілком доступними.

Найдорожчими містами наразі є Мюнхен та Берлін, квартира площею 90 квадратів коштує тут приблизно 823 тисячі євро. У Гамбурзі ціна суттєво нижча – 588,5 тисяч євро. Приблизно такі ж ціни у Кельні та Штутгарті. У Дортмунді, Лейпцигу та Ганновері ціна за квадратний метр коливається у діапазоні 2,5 – 3,5 тисячі євро.