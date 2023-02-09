Германия – одна из тех стран, которая открыла свои двери для украинцев после полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года. Часть вынужденных беженцев рассматривает возможность остаться в Германии на постоянное проживание и приобретения собственного жилья.

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Получить документы, позволяющие получить право на постоянное проживание, может выглядеть довольно сложной задачей, а вот о приобретении собственного жилья придется долго мечтать даже для тех, кто может похвастаться хорошим заработком.

Сколько нужно работать и сколько зарабатывать в Германии для покупки собственного жилья

Как показало исследование, для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров в среднем нужно собрать 90 зарплат, на это уйдет примерно 7,5 лет. По сравнению с Европой доступность жилья в Германии является средней, ведь в Дании показатель составляет 40 зарплат, в Польше нужно 80 зарплат, а в Чехии – 120.

Жилье в Германии далеко от дешевого / Фото Pexels

Вместе с тем сообщается, что для приобретения квартиры площадью в 90 квадратных метров семья в Германии должна зарабатывать как минимум 5 тысяч евро до вычета налогов. Что касается ипотечных кредитов, то обычно ставка составляет 4,2%.

Сколько стоят квартиры в немецких городах

В последнее время цены на жилье в Германии значительно выросли. К примеру, люди со средним доходом больше не могут позволить себе те квартиры и дома, которые еще год назад были вполне доступны.

Самыми дорогими городами Мюнхен и Берлин, квартира площадью 90 квадратов стоит здесь примерно 823 тысячи евро. В Гамбурге цена существенно ниже – 588,5 тысячи евро. Приблизительно такие же цены в Кельне и Штутгарте. В Дортмунде, Лейпциге и Ганновере цена за квадратный метр колеблется в диапазоне 2,5 – 3,5 тысячи евро.