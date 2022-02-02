Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Він підкреслив, що це суттєво скоротить податкові виплати в держскарбницю.

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У Греції вводять нові податки на нерухомість: що відомо

Згідно з новими правилами, вісім з десяти власників нерухомості платитимуть ще нижчу ставку,

– заявив Міцотакіс у телезверненні до населення.

Він додав, що скорочення Єдиного податку на володіння майном на 13% "справедливе для суспільства і вигідне для економіки". Такий крок означає, що тепер греки повинні будуть платити щороку на 860 мільйонів євро менше, ніж у 2018 році.

Загальна знижка становитиме 30% для об'єктів вартістю до 100 – 60 тисячі євро. Лише 14% власників нерухомості платитимуть ту саму суму, що й минулого року. Водночас 6% греків, які володіють елітною нерухомістю, сплачуватимуть вищі податки.

Міцотакіс зазначив, що середній дохід населення знижується внаслідок міжнародної енергетичної кризи та зростання цін, яке він викликає у Греції. Відтак держава продовжує субсидувати частину рахунків за електроенергію.

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Прем'єр зазначив, що "в основі плану уряду лежить помітне зниження основного податку на будинки, а на земельні ділянки скорочення сягає 50%". Це допоможе покращити становище середнього класу та найменш забезпечених верств населення.

Міцотакіс наголосив, що нове зниження податку на нерухомість закладено у затвердженому держбюджеті на поточний рік.