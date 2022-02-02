Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он подчеркнул, что это существенно сократит налоговые выплаты в казну.

Читайте также Сколько стоят новостройки в Киеве: сравнение цен по классу и площади

В Греции вводятся новые налоги на недвижимость: что известно

Согласно новым правилам, восемь из десяти владельцев недвижимости будут платить еще более низкую ставку,

– заявил Мицотакис в телеобращении к населению.

Он добавил, что сокращение Единого налога на владение имуществом на 13% "справедливо для общества и выгодно для экономики". Такой шаг означает, что теперь греки будут платить ежегодно на 860 миллионов евро меньше, чем в 2018 году.

Общая скидка составит 30% для объектов стоимостью до 100 – 60 тысяч евро. Только 14% владельцев недвижимости будут платить ту же сумму, что и в прошлом году. В то же время 6% греков, владеющих элитной недвижимостью, начнут платить более высокие налоги.

Мицотакис отметил, что средний доход населения снижается вследствие международного энергетического кризиса и роста цен, вызываемого им в Греции. Следовательно, государство продолжает субсидировать часть счетов за электроэнергию.

Изучаете тонкости рынка недвижимости? Разобраться с нюансами помогут эксперты из Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Оставьте свой вопрос и девелопер ответит на него обратным сообщением!

Премьер отметил, что "в основе плана правительства лежит заметное понижение основного налога на дома, а на земельные участки сокращение достигает 50%". Это поможет улучшить положение среднего класса и менее обеспеченных слоев населения.

Мицотакис подчеркнул, что новое снижение налога на недвижимость заложено в утвержденном госбюджете на текущий год.